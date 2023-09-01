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بعد تقرير للسومرية.. التربية تتحرك نحو طالبات النهروان
محليات
2023-09-01 | 08:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,296 مشاهدة
أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، فتح ملف طالبات في إحدى مدارس منطقة النهروان في العاصمة بغداد، أعيدن إلى الصف الثاني المتوسط رغم ادئهن امتحانات الصف الثالث المتوسط.
وذكر إعلام التربية في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم التواصل مع اهالي الطالبات وطلب الاوليات لإجراء اللازم".
وكانت قناة السومرية الفضائية، قد بثت تقريراً، يتحدث عن إعادة أكثر من 90 طالبة الى الصف الثاني المتوسط بدلاً من الرابع الاعدادي، بعد اكمالهن امتحانات البكالوريا للصف الثالث متوسط، وذلك بسبب خطأ اقترفته مديرة مدرسة في منطقة النهروان.
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