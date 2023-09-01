التربية تصدر توضيحاً بشأن التقديم على تعيينات العقود

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نظراً لتزامن الزيارة الاربعينية مع فترة التقديم الالكتروني للتعيين بصفة (عقد) والتي انتهت رسميا هذا اليوم، ولإتاحة الفرصة للراغبين بالتقديم مع مراعاة المحافظات المشمولة بالعطلة المحلية وتحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، أعلنت وزارة التربية عن فتح رابط التعيين مرة أخرى بعد انتهاء زيارة الامام الحسين (عليه السلام) ولمدة خمسة أيام".وأضافت، أن ذلك سيكون "اعتبارا من يوم الاحد الموافق 10 أيلول 2023 الى نهاية يوم الخميس الموافق 14 ايلول 2023".