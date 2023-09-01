Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مبابي يحسم قراره النهائي بشأن انتقاله لريال مدريد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

التربية تصدر توضيحاً بشأن التقديم على تعيينات العقود

محليات

2023-09-01 | 11:55
التربية تصدر توضيحاً بشأن التقديم على تعيينات العقود
4,847 مشاهدة

أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن التقديم الالكتروني على التعيين بصفة عقد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نظراً لتزامن الزيارة الاربعينية مع فترة التقديم الالكتروني للتعيين بصفة (عقد) والتي انتهت رسميا هذا اليوم، ولإتاحة الفرصة للراغبين بالتقديم مع مراعاة المحافظات المشمولة بالعطلة المحلية وتحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، أعلنت وزارة التربية عن فتح رابط التعيين مرة أخرى بعد انتهاء زيارة الامام الحسين (عليه السلام) ولمدة خمسة أيام".

وأضافت، أن ذلك سيكون "اعتبارا من يوم الاحد الموافق 10 أيلول 2023 الى نهاية يوم الخميس الموافق 14 ايلول 2023".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
من تفاءل بالخير أكرمه الله - الحلقة ٢٢
14:00 | 2023-09-01
Play
من تفاءل بالخير أكرمه الله - الحلقة ٢٢
14:00 | 2023-09-01
علناً
Play
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
Play
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-31
Play
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-31
Morning Live
Play
Morning Live
التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-31
Play
التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
محافظة الديوانية، قضاء الدغارة - الحلقة ٩٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-31
Play
محافظة الديوانية، قضاء الدغارة - الحلقة ٩٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-31
بعد التحري
Play
بعد التحري
حماية موظفي الدولة ..قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
Play
حماية موظفي الدولة ..قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
Play
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
Play
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
Play
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
Play
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
من تفاءل بالخير أكرمه الله - الحلقة ٢٢
14:00 | 2023-09-01
Play
من تفاءل بالخير أكرمه الله - الحلقة ٢٢
14:00 | 2023-09-01
علناً
Play
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
Play
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-31
Play
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-31
Morning Live
Play
Morning Live
التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-31
Play
التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
محافظة الديوانية، قضاء الدغارة - الحلقة ٩٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-31
Play
محافظة الديوانية، قضاء الدغارة - الحلقة ٩٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-31
بعد التحري
Play
بعد التحري
حماية موظفي الدولة ..قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
Play
حماية موظفي الدولة ..قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
Play
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
Play
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
Play
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
Play
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.