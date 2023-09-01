النقل تعلن اشراك 16 قطارا لتفويج الزائرين

وذكرت وزارة النقل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الوزير رزاق محيبس السعداوي يشرف الان ميدانيا على عملية تفويج الزائرين من محطة قطار البصرة الى كربلاء المقدسة"، مؤكدا ان "الشركة العامة للسكك الحديد أشركت 16 قطارا في الخطة الخدمية، بينما هناك اربعة قطارات احتياط، يزج بها عند الحاجة".واضاف البيان، ان "السعداوي رافق الزائرين واشرف على تفويجهم بدءا من وصولهم الى منفذ الشلامجة وحتى نقلهم الى محطة القطار، كما تفقد المواكب الحسينية وأثنى على الجهود الخدمية لأصحاب تلك المواكب".وتابع البيان، ان "جميع تشكيلات الوزارة سخرت طاقاتهم وجهودها لخدمة الزائرين، حيث زجت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بـ ٧٠٠ باص ذات طابق وطابقين لنقل الزائرين، فيما شاركت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بآلاف المركبات ضمن محاور (بغداد، بابل، النجف، الحسينية)، وكذلك تعمل حاليا على تنظيم عمليات النقل في المنافذ الحدودية، وبالتنسيق مع الجهات الماسكة للمنافذ".واشار الى، ان "الشركة العامة للنقل البحري من خلال التكسي النهري في شط العرب تعمل على نقل الزائرين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى مراسي الشركة في البصرة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما تقوم بنقل الزائرين في محافظة واسط عن طريق التاكسي النهري عبر نهر دجلة، اختصارا للطرق وتسهيل عملية وصول الزائرين، كما شاركت بـ50 آلية لنقل الزائرين مجانا ضمن محور (كربلاء - العطيشي - سدة الهندية)".وافاد البيان بأن "الشركة العامة لموانئ العراق شاركت بـ(20) باصا لنقل الزائرين من منفذ الشلامجة الحدودي إلى كراج ساحة سعد في محافظة البصرة، والى محطة قطار المعقل، أما الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية فقد طرحت عروضا مناسبة للزائرين ضمن خط (مشهد – طهران – بيروت)، فضلا عن مشاركتها بـ(32) مركبة كبيرة وصغيرة لنقل الزائرين في محور (كربلاء – العطيشي - سدة الهندية).".ونوه البيان بأن "الجهد اللوجستي يقع على عاتق الشركة العامة للنقل البري، إذ جهزت (150) شاحنة كبيرة ضمن محور الإبراهيمية، ويعمل سائقوها على اسناد الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، فيما تتولى مفارزها الفنية مرافقة الأسطول البري لتفادي العطلات والتوقفات ومن اجل ادامة زخم العمل".