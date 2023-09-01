مصرع واصابة عشرات الزوار بحادث سير في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حادث مؤسف وقع لحافلة تنقل الزوار ادى الى وفاة واصابة عشرات الزائرين على الطريق العام الرابط بين بغداد وسامراء بالقرب من قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".وأضاف: "الطريق يشهد ازدحاما بسبب الزيارة حيث يتوافد الزائرين من جميع المحافظات إلى مدينة سامراء لإحياء الزيارة الأربعينية".وأشار المصدر الى انه "حتى الان جثتين وصلت لمستشفى الدجيل وعدد من المصابين"، موضحا ان "المصابين والوفيات نقلوا لمستشفى بلد والدجيل".