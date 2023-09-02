"تباينٌ في درجات الحرارة ".. طقس العراق خلال الزيارة الأربعينية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأحد في المنطقتين الوسطى سيشهد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لما سجلته يوم أمس في المنطقة الشمالية، أما المنطقة الجنوبية فستشهد ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاثنين، ستكون درجات الحرارة فيه مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".ولفت الى، أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً مع ارتفاع في درجات الحرارة بعموم مناطق البلاد"، مشيراً الى أن "طقس يوم الأربعاء المقبل، سيكون صحواً، وسيشهد ارتفاعاً قليلاً بدرجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".