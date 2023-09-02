لشهر أيلول.. بغداد تحدّد تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية

وذكر بيان للمحافظة تلقته السومرية نيوز، أنه "تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر أيلول الحالي (التاسع)، للمولدات الأهلية والحكومية وفق ما يلي:تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ (6,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، أما تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 صباحاً بـ(8,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".واضاف البيان أن "تسعيرة الأمبير للتشغيل الذهبي ولمدة 24 ساعة بـ(13,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية"، مشيرا الى أنه "لمسؤول الوحدة الإدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلاءم مع تجهيز الطاقة الكهربائية لمناطقهم".ودعا البيان الى "الالتزام بجميع التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والإشراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والعمل على تفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة وبشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الإدارية".وأكد على "تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن وتنسيق الوحدات الادارية مع القوات الأمنية بمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم".