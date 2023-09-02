براءة الطفولة تخطف الأنظار على طريق زوار الأربعين (صور)



السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، جانباً من مسير الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام نحو محافظة كربلاء المقدسة؛ لإحياء أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وتظهر الصور أطفال صغار مع عوائلهم وهم يسيرون من محافظة بابل في طريقهم إلى مدينة كربلاء للمشاركة في زيارة الأربعين التي تصادف يوم الأربعاء المقبل 13 سبتمبر/أيلول 2023.



ويواصل زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) مسيرهم إلى كربلاء، منذ بداية شهر صفر الجاري، حيث تستقبلهم المواكب الخدمية وتقدم لهم الخدمات المتنوعة على طول طريق المشاية.



هذا ويقضي زوار الامام الحسين (عليه السلام) ساعات وأيام في الطريق إلى كربلاء للمشاركة في احياء مراسم أربعينية أبي عبد الله في مسيرة المشايا سيراً على الأقدام للوصول إلى كربلاء المقدسة.



ويحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين، وهي مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في معركة كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.



وتعتبر أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء في هذا اليوم، ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام).