السومرية تواكب مراسيم تشييع الفنان ياس خضر (فيديو وصور)

وقال مراسل السومرية، إن "مراسيم تشييع الفنان العراقي ياس خضر بدأت من أمام مبنى نقابة الفنانين العراقيين بالعاصمة بغداد، وبمشاركة كوكبة من الفنانين والمحبين للفنان الراحل".

ونعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل "صوت الأرض" الفنان ياس خضر والذي وافته المنية مساء الجمعة في بغداد إثر مرض عضال عن 85 عاماً.وأشارت إلى انطلاق مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل والوداع الأخير اليوم السبت الساعة ١٢ ظهراً من مبنى نقابة الفنانين العراقيين.ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني، مطرب عراقي من مواليد مدينة النجف عام 1938، يعتبر أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق.بدأ ياس خضر مسيرته الفنية عندما التقى لأول مرة بالملحن محمد جواد أموري، وكان هذا اللقاء هو ثمرة إنتاج أغنية "الهدل"، التي تم بثها من خلال إذاعة القوات المسلحة في ذلك الوقت، ونجحت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً، لدرجة أنه في ذلك الوقت أطلق عليه "مطرب الهدل"، وأصبح هذا هو الاسم الجديد ل‍ياس خضر.أشهر أغاني ياس خضرأغنية "الهدل"أغنية "أبو زركة"أغنية "المكير"أغنية "مجروحين"أغنية "حن وأنا أحن"أغنية "إعزاز"أغنية "لا يا ولدي"أغنية "مرينا بيكم حمد"أغنية "تايبين"أغنية "البنفسج"أغنية "أه يا ليل"أغنية "شي يصير"أغنية "على مودك"أغنية "أنا دليت نار الحب"أغنية "أجمل يوم"أغنية "يا حسافة"أغنية "وداعاً يا حزن"أغنية "على شط الفرات"أغنية "مسافرين"