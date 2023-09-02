النزاهة ترد جزءاً من قيمة الكسب غير المشروع بأموال مسؤول في الكمارك

وأشارت الدائرة القانونيَّة في الهيئة إلى توجيه رئيس الهيئة بـ"تأليف فريق عملٍ يتولَّى تذليل العقبات والسرعة في اتخاذ الإجراءات؛ لتنفيذ القرارات القضائيَّة واتخاذ الآليَّة المناسبة لردّ قيمة الكسب غير المشروع"، مُوضحةً "إكمال إجراءات مصادرة عقارٍ بقيمة يشكل جزءً من قيمة كسب غير مشروع تصل الى (916,000,000) مليون دينار، لمأمور گمرك في الهيئة العامَّة للگمارك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تسجيل العقار باسم وزارة الماليَّـة".وأضافت الدائرة إنَّه "تمَّ إنجاز إجراءات وضع إشارة حجز الأموال المصادرة على قيد مركبة نوع "Jeep " تعود للمُدان"، لافتةً إلى مفاتحة وزارة العدل؛ من أجل تسمية مُرشَّحٍ من دائرة التنفيذ لعضويَّـة فريق العمل الذي يتولَّى مُتابعة وتسهيل الإجراءات التنفيذيَّة أمام مُديريَّات التنفيذ.".