الصدر: من يعتدي على أي زائر فهو أما "بعثي" أو يؤيد "الثالوث المشؤوم"

وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "تعودنا نحن العراقيين على الصراعات العشائرية والقبلية والسياسية والطائفية وما شاكلها، لكن الغريب الجديد هو افتعال صراعات بين المواكب الحسينية أو بين زوار الإمام الحسين عليه السلام في أربعينيته كتعدي المنفتحين على الزوار الإيرانيين أو أعلام دولتهم أو تعدي المتشددين على الزوار الخليجيين ولا سيما السعوديين أو أعلام دولتهم على سبيل المثال، أو تعدّي موكب لحزب معيّن أو انتماء معيّن على آخر".وفي ما يلي نص التغريدة: