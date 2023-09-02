ضبط هياكل عظمية بشرية بحوزة زائرين إيرانيين على الحدود العراقية

وقال العقيد أحمد سعيديان، في تصريحات أفادت بها وكالة مهر الايرانية: "عثر محققو إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الإيرانية أثناء قيامهم بدوريات على حدود شذابة الإيرانية العراقية على رجلين بحوزتهم هياكل عظمية لجثتين وضعتا داخل قطعة قماش بيضاء في إحدى حقائب الظهر الخاصة بهما".وأضاف، أن "نتائج التحقيقات أظهرت مع المتهمين، أن الهياكل العظمية تعود لمرأة ورجل من أقاربهما، توفيت الأولى منذ نحو 28 عاماً، والأخير توفي عام 2018".وذكر نائب إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الإيرانية أن "المتوفين أوصوا بدفن جثتيهما في العراق"، موضحاً أن "هذين الرجلين وبناء على وصية المتوفى، حاولا أخذ الهياكل العظمية لدفنها في العراق عبر حدود جذابة".وأردف العقيد: "بعد التنسيق القضائي مع وكيل نيابة سوسنجرد الذي أكد عدم إعطاء المتهمين تصريح قانوني بنقل الجثث، تقرر إبقاء الرجلين تحت المراقبة في الوقت الراهن ليتم بعد الانتهاء من التحقيق تقديمهما إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية بحقهم".