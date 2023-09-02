الاعرجي يشارك بمراسيم تشييع الفنان ياس خضر (صور)

وقال مراسل السومرية، ان "الاعرجي حضر مراسيم تشييع الفنان العراقي ياس خضر، والتي انطلقت من مبنى نقابة الفنانين العراقيين".

وانطلقت من مبنى نقابة الفنانين العراقيين، ظهر اليوم السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، مراسيم تشييع الفنان العراقي ياس خضر بمشاركة كوكبة من الفنانين والمحبين.ونعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل "صوت الأرض" الفنان ياس خضر والذي وافته المنية مساء الجمعة في بغداد إثر مرض عضال عن 85 عاماً.