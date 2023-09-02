صور من تشييع الشاعر كريم العراقي في بغداد

تنشر وكالة السومرية نيوز، صوراً من تشييع الشاعر كريم العراقي من مبنى اتحاد الادباء والكتاب العراقيين، في العاصمة بغداد.

ويوم أمس الجمعة، توفى الشاعر الكبير كريم العراقي، عن عمر ناهز الـ 68 عاماً، في احدى مستشفيات ابو ظبي بدولة الامارات.



أدناه الصور: