عدسة السومرية حاضرة في كربلاء.. السواد يخيم على الأجواء

وثقت عدسة السومرية، الأجواء في محيط حرمي الإمامين الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) بمحافظة كربلاء.

وتشهد محافظة كربلاء إقبالاً واسعاً من المسلمين تقدر أعدادهم بالملايين؛ لتأدية مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) التي تصادف 20 من شهر صفر.



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