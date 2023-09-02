بالصور من البصرة.. دخول 60 ألف زائر عبر الشلامجة

وقال مراسل السومرية، إن منفذ الشلامجة شهد اليوم البست دخول أكثر من 60 ألف زائر ايراني وأجنبي.وأضاف أن "العدد الكلي منذ بداية الأول من شهر صفر حتى هذا اليوم بلغ أكثر من 770 ألف زائر، مشيراً الى مغادرة أكثر من 250 ألف زائر ايراني.وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.