السوداني يفتتح منفذ سفوان في البصرة بعد إعادة تأهيله

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "تجول في أروقة المبنى، واطلع على آلية العمل والخدمات المقدمة للمسافرين، كما التقى، في المنفذ، عدداً من الوافدين من دول الخليج العربية، ووجّه بتقديم التسهيلات اللازمة لدخول الأشقاء إلى العراق".ويمتدّ المنفذ، وفق البيان، على مساحة تبلغ حوالي (291) دونماً، ويراعي تصميمُه الجديد زيادة القدرة الاستيعابية لمرور الشاحنات والمسافرين لتصل إلى حوالي (1000) شاحنة وعجلة يومياً، وباستخدام أحدث التقنيات في مجال إنجاز المعاملات الكمركية، وتخليص البضـائع إلكترونياً، مما سيعمل على زيادة العوائد الكمركية ويخفف من الازدحام ويعزز الانتعاش الاقتصادي والتجاري بشكل فاعل، فضلاً عن تنشيط الحركة السياحية بين العراق ودول الخليج العربية.