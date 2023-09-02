أمين بغداد يعلن استنفار الجهد البلدي ضمن محاور مرور الزائرين

أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، السبت، عن استنفار الجهد البلدي ضمن محاور مرور الزائرين بمدينة بغداد.



ونقل بيان للامانة عن أمين بغداد قوله خلال جولة ميدانية له ضمن طريق بغداد حلة، إن "الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية ضمن محاور المرور والانطلاق نحو مدينة كربلاء المقدسة في حدود امانة بغداد انطلقت عبر استنفار جهد بلدي واضح ضمن حدود بلديتي الرشيد والدورة منتشر ضمن مسار الزائرين وسيستمر لغاية انسحاب المواكب الحسينية".

واضاف أن "هناك جهداً تم تخصيصه من قبل امانة بغداد للعمل ضمن محور طريق كربلاء نجف يضم 27 كابسة و17 حوضية وضمن طريق كربلاء بابل يضم 11 كابسة و11 حوضية بهدف تعزيز الجهد الخدمي الذي تقدمه اللجنة العليا للزيارة الاربعينية".

وتابع أن "هناك جهدا كبيرا لامانة بغداد ضمن قاطع بلدية الكاظمية لتأمين احتياجات الزائرين لمرقدي الامامين الكاظمين (ع) في فترة الزيارة الاربعينية"، مشيراً الى أن "جميع الجهود البلدية لامانة بغداد مستنفرة لتأمين الخدمات اللازمة للزائرين ضمن حدود امانة بغداد".