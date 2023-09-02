في النجف.. "صحن فاطمة" يحتضن آلاف الزوار (صور)

احتضن صحن فاطمة الزهراء (ع) في مرقد الإمام علي (ع) بمحافظة النجف آلاف الزوار المتوجهين الى مدينة كربلاء.

وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.