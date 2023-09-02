مصرع شخصين بحادث سير في المثنى

لقي شخصان مصرعهما، مساء السبت، بحادث سير في محافظة المثنى.

وقال الدفاع المدني في بيان، إنه "نتيجة السرعة وقلة الانتباه، فرق الدفاع المدني تضطر لاستخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لتتمكن من انتشال جثتين من داخل عجلة محطمة".

وأضاف البيان أن "العجلة اصطدمت بمجسر لعبور المشاة في مركز محافظة المثنى".