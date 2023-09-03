الداخلية تعلن الموقف اليومي للوافدين الى العراق خلال زيارة الأربعين

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تستمر اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عملها مع انتشار القطعات الامنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون نحو كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخباري والأمني والخدمي".وأضافت، ان "الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامجة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة) وقد بلغت اعداد العجلات الوافدة (8308) عجلة، فيما بلغ أعداد الوافدين (508108) شخصاً، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة (3455080) وافداً".