ميسان تعطل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء



السومرية نيوز – محليات



قررت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي ليومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء؛ لإحياء مراسيم الزيارة الاربعينية.

وبحسب وثيقة صادرة عن محافظ ميسان علي دواي وحصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4-5/9/2023 في كافة الدوائر والمؤسسات في محافظة ميسان".



وأضاف، أن "العطلة تأتي من أجل فسح المجال امام أبناء المحافظة لتقديم الخدمة للزائرين واحياء زيارة الامام الحسين (ع)".







