إحصائية رسمية.. نقل قرابة 6 آلاف حالة طارئة بعجلات الاسعاف من زوار الأربعين

وقال الوزير في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدد الحالات التي نقلت عبر عجلات الاسعاف والمراجعين للمفارز الطبية منذ انطلاق خطة الاسناد ولغاية الان جاءت كالتالي:* عدد الحالات الطارئة التي نقلت عبر عجلات الاسعاف (5،847) حالة مقسمة بواقع:- عدد الحالات الطارئة من العراقيينَ (4،646) حالة- عدد الحالات الطارئة من الزائرين العرب (88) حالة- عدد الحالات الطارئة من الزائرين الاجانب (1،113) حالة* عدد الزائرين الذين تلقوا الخدمات الصحية من العيادات المتنقلة والمفارز الطبية (582،252) زائرا مقسمة بواقع:- عدد الحالات المعالجة موقعيا من قبل المسعفين (2،409) حالةعدد الذين تلقوا الخدمات الصحية ن العيادات المتنلقة (8،434) حالة- عدد الذين تلقوا الخدمات الصحية من المفارز الطبية (571،409) حالة* عدد الاسعافات المرابطة (731) عجلة اسعاف* عدد العيادات الطبية المتنقلة (28) عيادة طبية* عدد المفارز الطبية المنتشرة على الطرق التي يسلكها الزائرين (431) مفرزة طبية