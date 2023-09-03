التربية تحدد موعد دوام التلاميذ والطلبة في عموم العراق (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



حددت وزارة التربية، اليوم الاحد 3 أيلول 2023، اليوم الاول من شهر تشرين الاول موعداً لانتظام دوام التلاميذ والطلبة في عموم العراق للعام الدراسي 2023-2024.



وذكر وكيل الوزارة لشؤون الادارية فلاح القيسي بحسب وثيقة أطلعت عليها السومرية نيوز، ان "وزير التربية وافق على انتظام دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2023-2024 في الأول من شهر تشرين الأول".



الوثيقة ادناه: