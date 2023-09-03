الصدر يعلن انتهاء مراسيم موكب الحنانة ويوجه رسالة إلى زوار الأربعين

وقدم الصدر شكره الى الزائرين الوافدين من داخل وخارج العراق املا منهم الالتزام بالقواعد العامة للزيارة.وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "نعلن انتهاء مراسيم الموكب، ونأمل من الزوار ان لا ينسونا من الدعاء بل لا ينسوا عراقهم الحبيب لرفع غمة الفساد وطغمته وأن لا يدنس المحتل بلدنا الحبيب".نص الغريدة ادناه: