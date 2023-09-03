المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر أيلول





واكدت على "إدارة مصرفي الرافدين والرشيد و هيأة التقاعد الوطنية الأسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني ".



ودعت، الوزارة "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم". وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة في الوزارة، باشرت باطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيلول".واكدت على "إدارة مصرفي الرافدين والرشيد و هيأة التقاعد الوطنية الأسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني ".ودعت، الوزارة "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

كما بدأت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد الموافق 3 ايلول 2023، بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول وبشكل تدريجي.



ودعت الهيأة في بيان لها ورد للسومرية نيوز، "المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".