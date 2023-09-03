الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر ايلول

وقال المصرف في بيان، انه رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيلول الجاري.ودعا، كافة المستفيدين من حاملي بطاقة نخيل "مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".