الصدر: طوبى لمن سار إلى كربلاء رافضاً للفساد

وقال الصدر في منشور على موقع "أكس" (تويتر سابقا) تابعته السومرية نيوز: "بعد ان طافوا حول ضريح (امين الله) روحي له الفداء وتشرفنا بزيارته".وأضاف: "ها هي الجموع تزحف نحو (قبة الإصلاح) سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام، فطوبى لمن سار مصلحا ومصلحا رافضا الفساد والظلم".وطوبى لمن طاطا رأسه امام عظمة الامام السبط النقي التقي ورافعا رأسه شامخا امام الحاقدين والفاسدين والناصبين العداء للعترة الطاهرة.وطوبى لمن احرقه لهيب شمس العراق ليتفيأ بظلال (فناء الحسين).وطوبى لمن زار (عرش الله) بعد ان زار (القرآن الناطق) وساند (القرآن العظيم) ورفض بل وقاوم الفساد والفاحشة والاحتلال والتطبيع.اولئك عليهم رحمة الله وملائكته ورضوان اهل بيته".وأكد الصدر: "نعم تلك الملايين الصالحة المصلحة تواسي الحسين وابا الفضل العباس والسجاد والعقيلة زينب سلام الله عليهم اجمعين".فحياهم الله وذابوا بالأمام الحسين كما ذاب وذاد صحبه عنه في ثورة الطف الإصلاحية.وختم: "املا من الله ان تعودوا الى اوطانكم ومحافظاتكم سالمين غانمين متقبل عملكم وزيارتكم ونسألكم الدعاء".