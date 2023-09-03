التعليم تطلق قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

وقالت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التزاما بالضوابط المعتمدة فإن الطلبة الأوائل المشمولين بالتقديم من خريجي الدراسة المهنية (الدور الأول) للسنة الدراسية 2023/2022 للقبول في الكليات التقنية الحكومية (الدراسة الصباحية) على وفق خيارات الطالب في التخصص المناظر أو القريب بحسب الأقسام المدرجة في دليل الطالب للتقديم الى الاستمارة الإلكترونية".وأضافت: "يستمر التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى غاية يوم الأحد الموافق 2023/9/24".