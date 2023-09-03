محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل

وذكر مكتب المحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظ ديالى مثنى التميمي قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى الزيارة الاربعينية".وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.