في بغداد.. فتح طريق شرقي العاصمة

اعادت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، فتح طريق شرقي بغداد تم غلقه تزامناً مع مسير الزوار.

وذكر مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، أن "المرور العامة اعادت فتح طريق الفضيلية باتجاه بغداد الجديدة ومن ثم الدورة".



وأضاف ان "الطريق تم اغلاقه بسبب الزيارة الاربعينية".

وحدّدت قيادة عمليات بغداد، أول أمس الجمعة، طرق وجسور مغلقة أمام حركة السير، تزامناً مع مسير زوار أربعينية الإمام الحسين (ع).