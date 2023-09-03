التربية تحدد موعد نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط

حددت وزارة التربية، يوم غد الاثنين موعداً لإعلان نتائج الدور الثاني للصف الثالث المتوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان مقتضب "غداً سيتم الإعلان عن نتائج الدور الثاني للصف الثالث المتوسط".