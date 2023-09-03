البصرة.. إحصائية تخص عدد الزوار الوافدين عبر سفوان

كشف مصدر أمني، عن دخول 50 ألف زائر من دول الخليج العربي عبر منفذ سفوان بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "حتى يوم أمس دخل 50 ألف زائر عبر منفذ سفوان الحدودي".

وأضاف المصدر أن "الزوار من البحرين ودول الخليج ودخلوا عن طريق البر".



وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.