في كربلاء.. إخماد حريقين وإخلاء 200 زائر (صور)

أعلن الدفاع المدني في محافظة كربلاء، عن إخماد حريقين وإخلاء نحو 200 زائر.



وقال الدفاع المدني في بيان، "الغيارى الأبطال بقيادة مباشرة من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم يخمدون حادثين منفصلين في وقت واحد في كربلاء".

وأضاف البيان أنه "تم إخلاء نحو 200 زائر من فندق مع انقاذ مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية".