السومرية تنشر نتائج "الدور الثاني" لطلبة الثالث المتوسط

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين، نتائج امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط.

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نتائج امتحانات (الدور الثاني) لطلبة الثالث المتوسط نشرت على شكل ملفات يتم الدخول اليها عبر الرابط الالكتروني ادناه: -



