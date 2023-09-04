التربية تصدر توجيهاً لمدراء مدارس المتفوقين والمتفوقات



السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توجيهاً لمدراء مدارس المتفوقين والمتفوقات باستيعاب كافة الطلبة المؤهلين بالاختبارات الخاصة.

وبحسب وثيقة صادرة الوزارة وحصلتا عليها السومرية نيوز، فإنه "تقرر قبول جميع الطلبة المؤهلين في الاختبارات الخاصة بثانويات المتفوقين والمتفوقات التابعة الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة للعام الدراسي 2023-2023".