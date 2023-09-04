تسجيل هزة أرضية في ميسان



السومرية نيوز - محليات



اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في محافظة ميسان .

وبين تقرير نشرته هيئة الانواء الجوية، إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 11:24:50 صباحا بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،6) درجة، شمال علي الغربي من محافظة ميسان".



وتابع، أن "الهزة لم يثبت الشعور بها من قبل بعض المواطنين" .