رئيس هيئة الحج يبحث في كربلاء التسهيلات الامنية لتفويج الزائرين

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحج، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المسعودي اجتمع بقائد عمليات كربلاء المقدسة الفريق الركن علي الهاشمي وقائد شرطة المحافظة اللواء احمد زويني لمناقشة التسهيلات الأمنية الساندة لتفويج الزائرين وخاصة فيما يتعلق بالمحور الجنوبي للمحافظة ".وقدم قائدي العمليات والشرطة بمحافظة كربلاء شرحا مفصلا الى "المسعودي عبر شاشات الكاميرات في المقر المسيطر لحركة الزائرين ضمن المحور الجنوبي (كربلاء- النجف) والاليات المستحدثة لضمان نجاح خطة الزيارة".وشدد رئيس هيئة الحج على "أهمية تقديم كامل الدعم للجهود الحكومية الرامية الى انجاح الزيارة الأربعينية المباركة، خاصة مع تزايد ذروتها".وثمن المسعودي "العمل الكبير الذي تضطلع به القوات الأمنية والحشد الشعبي بكافة تشكيلاتهم من أجل حماية الزائرين من جهة وتقديم الدعم لهيئة الحج والعمرة والجهات الساندة في عملية تفويج الزائرين".