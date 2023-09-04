مكونة من 5 طوابق.. اندلاع حريق في بناية تجارية وسط البصرة (فيديو)

وقال مراسلنا، إن "حريقاً اندلع في بناية تجارية مكونة من خمسة طوابق بمنطقة الطويسة وسط محافظة البصرة".وأضاف، أن "الحريق اندلع في الطابق الرابع بقاعة رياضية"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد النيران".