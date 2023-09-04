وزير التعليم يصدر توجيهاً يخص القبول المركزي

وذكر بيان للتعليم، ورد لـ السومرية نيوز، أن العبودي "تفقد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة واطلع على إجراءاتها بشأن استقبال المواطنين وتيسير سياقات التعامل مع طلباتهم وإنجاز معاملاتهم، وتابع المنظومة الإلكترونية للقبول المركزي التي تشهد تقديم خريجي الدراسة الإعدادية للقبول في الجامعات للعام الدراسي 2024/2023، داعيا في الوقت نفسه الى تحقيق طموح الطلبة على وفق استحقاقهم وتطلعاتهم إلى الالتحاق في التخصصات الجامعية المتنوعة".ووجه وزير التعليم "بتمديد مدة استلام أوليات ومتعلقات الطلبة الوافدين الراغبين بالنقل الى الجامعات العراقية إلى غاية الرابع والعشرين من أيلول الحالي".