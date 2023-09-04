رئيس الجمهورية يؤكد دعم المساعي الرامية لإقرار قانون النفط والغاز

وذكر بيان لمكتب رشيد ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "زار مبنى محافظة السليمانية، حيث كان في استقباله محافظ السليمانية هافال أبو بكر، إذ جرى بحث الأوضاع الخدمية والإدارية في المدينة".وأكد الرئيس "ضرورة بذل الجهود لمكافحة كل أشكال الفساد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا دعمه لكل المساعي الرامية لإقرار قانون النفط والغاز بالشكل الذي يحفظ حقوق جميع العراقيين".كما اطلع رئيس الجمهورية، وفق البيان، " على مكتبة المحافظة، مبيناً أهمية انشاء مراكز ثقافية تعرف بالثقافة الكردية وتاريخها، فضلاً عن الحفاظ على الآثار الموجودة في المحافظة والاهتمام بالمتحف الخاص بها".من جانبه، أعرب المحافظ هافال أبو بكر، عن "شكره لرئيس الجمهورية على زيارته المهمة، مؤكداً استمرار المحافظة بكافة دوائرها بالعمل على توفير الخدمات للمواطنين وبما يحقق تطلعاتهم بالاستقرار".