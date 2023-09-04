التعليم تصدر أوامر نقل الأوائل من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، خمسة وعشرين أمرا وزاريا لنقل خدمات الخريجين الأوائل المعينين في عدد من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها الجامعية.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يأتي هذا الإجراء استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 41457 في 2023/7/20 وملحقه 54555 في 2023/8/24".



ودعت الوزارة، المنقولين المؤشرة أسماؤهم الى "استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة".