بينهم إيرانيون.. مصرع واصابة 11 شخصا بحادث سير في البصرة (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لقي اثنان مصرعهم وأصيب ستة اخرون بجروح من الزوار الإيرانيين، فيما أصيب ثلاثة اشخاص عراقيين نتيجة حادث تصادم بين ثلاث سيارات (يوكن ومرسيدس وسوناتا) على الطريق السريع امام الرميلة الشمالية تحديدا جسر الطوبة في محافظة البصرة".وأضاف: "تم نقل الجثث والمصابين الى مستشفى الفيحاء وسط البصرة، موضحا ان "الجانب الإيراني قام بنقل المتوفين والمصابين الإيرانيين الى منفذ الشلامجة استعدادا لنقلهم الى إيران".