تنويه جديد من التربية يخص "درجات العقود"

اصدرت وزارة التربية، مساء اليوم الاثنين، تنويهاً جديداً يخص "درجات العقود".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد في بيان، "نود التنويه، الى ان عدد المُتقدمين ألكترونيّاً لدرجات العقود الـ 50 ألفا تجاوز المليون مُتقدّم خلال الـ10 أيام المُحددة".



وأضاف أن "الوزارة قررت إعادة فتح رابط الاستمارة الاسبوع المقبل من يوم الأحد المُصادف 10 ولغاية يوم الخميس المُصادف 14 أيلول لإعطاء فرصة لمن لم يستطع اكمال أوراقه خلال الفترة السابقة".

وأعلنت وزارة التربية، قبل أيام، عن فتح رابط التعيين مرة أخرى بعد انتهاء زيارة الامام الحسين (عليه السلام) ولمدة خمسة أيام.





