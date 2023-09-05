كركوك.. السجن ست سنوات بحق مبتز الكترونياً

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المبتز نشر صور ومقاطع ومحادثات جرت بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى ذوي الضحية لعدم امتثالها لطلباته المخلة بالحياء".وأضاف أن "المحكمة أصدرت الحكم بحقه استنادا لإحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".