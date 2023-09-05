جسر يُثير الجدل بنينوى.. اغُلق بعد 10 أيام من نصبه وُرمي على الرصيف (صور)

وقال مراسل السومرية، في محافظة نينوى، إن جسر المشاة، الذي تم نصبه في حي الصحة الثانية والذي يربطه بحي دوميز، ويتواجد من قرب اعدادية الأمجاد اثار جدلاً واسعاً بين أهالي المحافظة.وأضاف، أن الجسر تم رفعه بعد نصبه منذ 10 أيام.وذكر، أن الجسر حاليا ملقى على الرصيف، بعدما اغلق وتم ازالته.