النقل تصدر توجيهًا يخص استيعاب زخم الزائرين في عملية التفويج العكسي

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوزير وجه غرفة عمليات النقل التي يرأسها وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتور حازم الحفاظي وعضوية مدراء التشكيلات المعنية، باستنفار كافة الجهود لاستيعاب زخم الزائرين في عملية التفويج العكسي من كربلاء المقدسة باتجاه محافظات الوسط والجنوب والمنافذ الحدودية".وأضاف البيان، ان "مع بلوغ مراسيم الزيارة الاربعينية ذروتها يوم غد الأربعاء، وجه معالي الوزير بسحب عدد من حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود من محور المنافذ الحدودية صوب مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في عملية التفويج العكسي للزائرين، مشددا على ضرورة نجاح الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية".واكد البيان، ان "خطة وزارة النقل لهذا العام هي الأوسع والاشمل حيث شهدت إشراك كافة اساطيل التشكيلات في خدمة الزائرين، كما افتتح معالي الوزير خط نقل سككي من جنوبي بغداد (المحمودية) باتجاه شمالي محافظة بابل (قضاء المسيب)، ما أسهم في تيسر عملية النقل."ونوّه البيان بأن "الخطة الخدمية، التي تشرف عليها غرفة عمليات النقل بشكل ميداني تضمنت اشراك (٧٠٠) باص وحافلة من الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، والاشراف على تنظيم آلاف المركبات من قبل الشركة العامة لادارة النقل الخاص ، كما شاركت الشركة العامة للسكك الحديد ب (٢٠) قطارا من البصرة الى كربلاء وبالعكس ومن بغداد الى كربلاء وبالعكس؛ اذ وصل عدد الرحلات الى أكثر من (١٢٠ ) رحلة منذ انطلاق عملية التفويج وحتى الآن ، فيما شاركت الشركة العامة للنقل البحري بأكثر من (٥٠) مركبة و (٢٩) زورقا".وتابع، ان "الخطوط الجوية العراقية دخلت بعمليات التفويج باسطولها الجوي وتنوعت رحلاتها بين مطاري بغداد والنجف الدوليين، فضلا عن مشاركة آلياتها وعدد من مركباتها في عمليات التفويج داخل مدينة كربلاء المقدسة ، اما جهود النقل البري فشملت مشاركة (١٥٠) شاحنة للدعم اللوجستي ومساندة تشكيلات الوزارة، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للزيارة الأربعينية ، فيما اقتصر عمل التشكلات الاخرى للوزارة على المساندة والدعم اللوجستي والخدمات الميدانية".ويشرف وزير النقل بـ"شكل مباشر على عملية تفويج الزائرين من المنافذ الحدودية في محافظة البصرة صوب مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسيم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بحسب البيان