التربية: قرارات جديدة تخص تنوع التعليم ونظام المحاولات (وثيقة)

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، ان "وزارة التربية قررت إلغاء تنوع التعليم (الاحيائي والتطبيقي) بدءاً من العام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، واعتبار العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ سنة عدم رسوب لطلبة الصف السادس الاعدادي ( الاحيائي والتطبيقي) الراسبون للسنة الأولى ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي".وأضافت انه "تم إيقاف العمل بنظام ( المحاولات) هذا العام والاعوام الدراسية القادمة ".الوثيقة ادناه: