بالفيديو.. دخول مواكب العزاء الى العتبة الحسينية

تنشر وكالة السومرية نيوز، مقاطع فيديو لدخول مواكب العزاء الى العتبة الحسينية المقدسة.

وتشهد مدينة كربلاء، اليوم الثلاثاء، ذروة الزيارة الاربعينية مع توافد ملايين الزوار من مختلف انحاء العالم لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام.