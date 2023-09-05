كربلاء.. حمودي يشيد بدور القوات الامنية لتأمين الزيارة

وقال مكتب حمودي في بيان إن "زار رئيس المجلس الاعلى الإسلامي العراقي قيادة عمليات كربلاء المقدسة والتقى وزير الداخلية عبد الامير الشمري وقائد عمليات الفرات الوسط".وبحث حمودي بحسب البيان "خلال اللقاء الاستعدادات الامنية واللوجستية لتأمين زيارة الاربعين"، مشيداً بـ"الدور الكبير للقوات الامنية بكل صنوفها لتامين هذه الزيارة".من جانبه، أكد وزير الداخلية بحسب البيان أن "الخطة التي وضعت لتأمين زوار الامام الحسين (ع) تمت باشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، لإنجاح زيارة الأربعين".