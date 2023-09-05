بالفيديو من البصرة.. مواطنون يقصدون "الخطوة" تزامناً مع الأربعينية

توجهت حشود غفيرة من المواطنين في محافظة البصرة الى مسجد "الخطوة" ضمن ليلة زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).

ويقطع المواطنون مسافة 17 كم من كافة مناطق البصرة، إذ يتوجهون الى خطوة ومسجد جامع الإمام علي (ع) في قضاء الزبير وسط انتشار مئات المواكب الحسينية التي تقدم الطعام والشراب اضافة الى تواجد القوات الأمنية على أمتداد الطريق.

وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.